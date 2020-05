Primeira mulher entre os 20 e 29 anos vítima de Covid-19 em Portugal

Uma mulher entre os 20 e 29 anos morreu nas últimas 24 horas em Portugal vítima da Covid-19. "Trata-se de uma situação de doença complexa, associada à Covid-19", afirmou em conferência de imprensa a ministra da Saúde, Marta Temido.





rata-se da segunda vítima mortal nesta faixa etária, tendo sido a primeira vítima um homem do Bangladesh.



O número de vítimas mortais no País devido à pandemia aumentou este domingo para 1.410, registando-se nas últimas 24 horas 14 óbitos.



Os casos de infeção subiram para 32.500, com uma subida de 297 novos casos desde o dia anterior.





De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, t