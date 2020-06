Portugal vai fazer a maior compra de sempre de vacinas contra a gripe

A secretária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila Madeira,

disse, esta quinta-feira, que o Governo vai fazer a maior compra de sempre de vacinas contra a gripe: dois milhões de "forma a proteger os mais fragilizados", valor que representa um aumento de 38%."Este SNS deve continuar a ser a muralha que nos protege", acrescentou na habitual conferência de imprensa após a divulgação dos dados da covid-19 em Portugal, que já dissera que o Governo vai apostar no reforço da capacidade laboratorial, das redes de informação de saúde e na contratação de profissionais de saúde.Portugal regista hoje mais três mortos relacionados com a covid-19 do que na terça-feira e mais 367 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indicam 1.543 mortes e 40.104 casos confirmados desde o início da pandemia.Em comparação com os dados de terça-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,2%. Já os casos de infeção subiram 0,9%. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 17.527 casos confirmados, mais 302 do que na terça-feira, o que corresponde a 82% dos novos contágios.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.