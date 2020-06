Pinto da Costa deixou, este domingo, um voto de gratidão a todos os associados que votaram na sua lista e a todos os que se deslocaram às urnas. O discurso foi feito antes de se saberem os resultados eleitorais: a lista do atual presidente recolheu a preferência de 69,18 por cento dos associados portistas que se deslocaram ao Dragão Arena para votar. Em segundo lugar ficou José Fernando Rio (25,87%) e em terceiro Nuno Lobo (4,94%). Registaram-se ainda 488 votos brancos e 156 nulos. "Muito contente com a forma como decorreu este ato eleitoral. Para quem pôs em dúvida a forma como poderia, levantou suspeitas da sua seriedade, teve uma resposta extraordinária da massa associativa. Exemplo de vitalidade, ordem, respeito e interesse na vida do FC Porto. É notável. Muita gente que teve receio de sair, não houve o mínimo de perigo de infração ou contágio. Exemplares. Agradecer aos que colaboraram e de modo particular ao presidente da Mesa Assembleia Geral. Terça termina funções. Agradecer ao conselheiro tudo o que fez pelo FC Porto", apontou o presidente do FC Porto, prosseguindo com os agradecimentos.Sobre as prioridades para este novo mandato, Pinto da Costa enumerou: "o centro de estágios, manter a competitividade, fazer crescer a massa associativa, maior unidade possível. Todos somos necessários para os combates", finalizou.