Petição pede que prémios da Champions sejam doados ao SNS

Esta é uma vitória dos portugueses e um prémio aos profissionais de saúde e à forma como provaram que o @SNS_Portugal é robusto. Parabéns à Federação Portuguesa de Futebol pela competência e profissionalismo. pic.twitter.com/tFdfUSkte9 — António Costa (@antoniocostapm) June 17, 2020

Portugal vai receber a final 8 da Liga dos Campeões e, durante o anúncio do evento, António Costa considerou a realização da prova "um prémio aos profissionais de saúde" portugueses. A frase gerou polémica e foi criada uma petição para que o valor endereçado aos clubes que chegam à final seja doado ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)."No seguimento das declarações do Exm° Sr. Primeiro-ministro português Dr. António Costa, nas quais referiu ser um prémio para os profissionais de saúde portugueses a realização da final da Liga dos Campeões em Portugal, vimos por este meio solicitar que o prémio final da Liga dos Campeões, a ser pago ao vencedor e vencido da competição, seja antes doado ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) de Portugal", lê-se na introdução."O nosso SNS, instituição frágil e cronicamente subfinanciada, demonstrou durante o presente ano ser muito mais importante que qualquer instituição ou competição futebolística. A injecção de capital irá certamente beneficiar os utentes e profissionais do SNS, na medida em que irá permitir o tão necessário investimento em infra-estruturas, recursos humanos e materiais. Na medida em que o SNS é de todos, acreditamos que todos os portugueses irão agradecer este acto de boa vontade", adianta a petição, que conta com mais de 6 mil assinaturas.António Costa lamentou que a prova não contasse com nenhum clube português e adiantou que a sua realização em Portugal só era possível "porque os portugueses mostraram uma capacidade extraordinária para enfrentarem esta pandemia" de Covid-19 . "E é um prémio aos profissionais de saúde. Ao longo desta crise nunca tivemos uma taxa de ocupação superior a 60% nos cuidados intensivos, nunca tivemos uma situação de rutura. Temos de agradecer aos profissionais de saúde e a todos os portugueses que fizeram com que Portugal se afirmasse como um destino seguro. Portugal é um destino seguro", garantiu o governante.As declarações do primeiro-ministro foram criticadas pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. "O futebol não é um prémio para os profissionais de saúde e muito menos um prémio para os médicos. Há que distinguir o futebol da saúde."