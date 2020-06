Pedro recuperou do coronavírus. "Se pudesse ia fazer a minha vida" Foi tudo muito rápido. A 10 de março, Pedro Xavier Simões, gestor de Sinto-me bem. Se pudesse ia lá fora andar de bicicleta, ia ver o mar, fazer a minha vida... Ou então, ia trabalhar!Quer dizer, na verdade, nestas circunstâncias uma pessoa nunca se sente realmente bem porque sabe que o bicho ainda cá anda.

Pedro Simões começou um grupo no Facebook sobre o coronavírus durante a sua convalescência. À SÁBADO explicou que o fez porque "recebia no Messenger muitos pedidos de informações e de esclarecimento de dúvidas".

Pedro Xavier Simões, 30 anos, deu entrada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra a 11 de março, tendo recebido alta a 17 do mesmo mês. Permaneceu em isolamento em casa dos pais durante duas semanas, como recomendado pela DGS , e ficou de baixa médica até 26 de abril. Era um sobrevivente da covid-19 . Agora foi despedido da empresa onde trabalhava. O julgamento começou esta semana no Tribunal do Trabalho de Águeda.Pedro Simões estava empregado como gestor de marketing e comércio eletrónico na Miranda & Irmãos, uma empresa de peças e acessórios fortemente internacionalizada no universo das bicicletas de competição, e durante o período entre 11 de março e 26 de abril a sua relação com a empresa deteriorou-se, avança o jornal Expresso . Ainda estava no hospital de Águeda, onde foi diagnosticado com covid-19, quando recebeu mensagens a proibi-lo de referir o nome da empresa: "Não podia ser associada à covid-19".Durante as entrevistas que deu a vários órgãos de comunicação social, incluindo à, nunca referiu o nome da empresa, mas um lapso levou a que vestisse uma t-shirt da empresa durante uma entrevista à RTP. Ainda com ele em casa, de baixa médica, os empregadores tomaram medidas para, alegadamente, o castigar. "Cortaram-me o telemóvel e o acesso ao e-mail da empresa. Até hoje, estou sem receber da Segurança Social, por ter nessa conta a documentação necessária", contou ao semanário.Pedro Simões não duvida que "foi o medo e a ignorância sobre a doença que conduziram a este processo" que culminou no seu despedimento. Já a advogada da empresa afirma que a "reação desta empresa" não tem "qualquer relação com a covid-19", afirmando que durante o tempo que esteve na empresa "foram assinalados vários momentos de dessintonia, de divergência e de incumprimento das suas funções" e acrescenta ainda que a o ex-empregado é acusado de quebrar os deveres "de cumprir ordens e instruções do empregador respeitantes à execução e disciplina do trabalho".Na verdade a empresa não só despediu Pedro Simões como ainda reclama uma "indemnização nunca inferior a €50 mil", acusando o ex-empregado de ter usado o telemóvel e computador profissional para benefício pessoal, de ter "subtraído" uma bicicleta elétrica da empresa, bem como uma câmara GoPro. O julgamento começou esta semana no Tribunal do Trabalho de Águeda. Segundo Pedro Simões, a empresa apresentou-lhe entretanto uma proposta de acordo, em que concorda pagar-lhe tudo o que tem direito até ao final do contrato. Porém, "esse acordo tem uma cláusula que me obriga a não falar da empresa e não ser associado a esta em qualquer circunstância".