Oxford diz ter vacina eficaz contra o coronavírus que estará disponível em setembro

Um artigo publicado no jornal norte-americano The New York Times revela que a Universidade de Oxford , no Reino Unido, está na linha da frente para conseguir uma vacina eficaz contra o coronavírus Segundo o jornal norte-americano, os testes a mais de mil voluntários iniciaram-se na passada semana e os ensaios clínicos estão programados para maio, com mais de cinco mil pessoas.Os investigadores confiam que esta vacina será segura e eficaz na prevenção da propagação da Covid-19.Caso os reguladores consigam aprovar o fármaco, as primeiras doses podem chegar ao mercado já em setembro, muitos meses antes das primeiras projeções que apontavam para meados de 2021.A vacina já foi testada com sucesso em macacos, no passado mês de março.