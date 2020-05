Graça Freitas e Marta Temido explicaram esta sexta-feira, na conferência de imprensa diária acerca da situação da pandemia da Covid-19, como são realizados os relatórios da DGS. "O relatório da DGS é mais indicativo do que determinístico", afirmou Graça Freitas.Recordando que o relatório reúne muitos dados em poucas horas, "o que tentamos fazer é o melhor trabalho possível para comunicar o número a um nível muito fino, de um concelho". A resposta de Freitas surgiu depois de uma questão acerca da discrepância de dados respeitantes a cada concelho. Entre 25 e 27 de abril, os dados repetiram-se nos concelhos com mais população.Registou-se uma "discrepância" devido ao que vem no formulário que a DGS recebe. "Recebemos dois tipos de informação para o relatório: o formulário dos clínicos que tem duas fontes de identificação do doente, uma dada pelo número de utente, que é a área de residência; e o médico escreve depois o local onde ocorreu", explicou Freitas."A esta notificação clínica que tem algumas horas de atraso [entre o tratamento dado ao doente pelo médico e o registo feito por este último], juntamos notificações de base laboratorial, que tem menos informação que as de base clínica. Por vezes é omisso o local de residência ou ocorrência. Há um trabalho para conjugar fontes de informação diferentes", disse a diretora-geral de Saúde."São depois as autoridades de saúde locais, de nível concelhio, da freguesia que sinalizam que a pessoa reside ou não ali", adiantou. "Os dados dos concelhos são muito importantes a nível local, para acompanhar casos e contactos, e são a nível informativo."

Portugal regista hoje 1.007 mortos associados à covid-19, mais 18 do que na quinta-feira, e 25.351 infetados (mais 306), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Comparando com os dados de quinta-feira, em que se registavam 989 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,8%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (25.351), os dados da DGS revelam que há mais 306 casos do que na quinta-feira, representando uma subida de 1,2%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (578), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (202), do Centro (201) Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira.