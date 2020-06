Em meados de maio, Donald Trump anunciou que a lista de possíveis vacinas para a Covid-19 nos EUA seria reduzida a apenas 14 candidatas. Entre os projetos envolvidos na "Operação Ultra-Velocidade", que tem como objetivo criar um antídoto ao novo coronavírus que fique disponível até janeiro de 2021, estão multinacionais farmacêuticas como a Moderna, a Johnson & Johnson e a AstraZeneca, mas existe um candidato que pode surpreender toda a concorrência.

Patrick Soon-Shiong é um cientista multimilionário que ficou conhecido pela invenção do Abraxane, um medicamento que ficou conhecido pela sua eficácia contra o cancro do pulmão, da mama e do pâncreas. Nascido na África do Sul, chegou aos Estados Unidos apenas no ano de 1984, para ser cirurgião.

Hoje é CEO da Nantworks, uma empresa de tecnologia de saúde, além de ser dono minoritário da equipa de NBA Los Angeles Lakers, desde 2010, e dono dos jornais Los Angeles Times e The San Diego Union-Tribune. A Forbes estima a sua fortuna nos 6,2 mil milhões de euros.

Num esforço pessoal para combater a Covid-19, Patrick comprou, em abril, o Centro Médico de St.Vincent, em Los Angeles, que estava na altura fechado, por mais de 120 milhões de euros, com o objetivo de utilizar o hospital para pacientes infetados pelo novo coronavírus, bem como para a sua pesquisa científica da doença.

Filho de imigrantes chineses, que fugiram do país durante a ocupação do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, o cientista anunciou a 27 de maio que duas das suas empresas, a NantKwest e a ImmunityBio, estavam entre as 14 candidatas à vacina escolhidas por Trump.

A confirmação ainda não foi dada pelo Departamento de Saúde do presidente norte-americano, que já anunciou apoios a pelo menos cinco projetos, mas as próprias empresas de Soon-Shiong não anunciaram ainda qualquer avanço na pesquisa destas vacinas - apenas que estão a ser desenvolvidos testes em macacos em laboratórios federais.

Numa entrevista recente a um site de saúde, o Health Leaders Media, Patrick comparou a Covid-19 a um cancro e indicou que é necessário "perceber o vírus coletivamente". "Precisamos de biologistas que percebam a genética da doenças, porque não olho para este vírus de forma diferente de um cancro", disse em meados de maio.





Uma abordagem inovadora

Na mais recente lista de candidatas à vacina da Covid-19, divulgada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a 27 de maio, eram 125 os projetos em desenvolvimento - mas nenhum deles pertencia às empresas de Soon-Shiong. "Temos sido discretos", diz à Science, explicando que tentou desviar atenções de uma possível candidata à vacina até assegurar o investimento por parte de financiadores.

A confirmação por parte do Departamento da Defesa de Trump, que incluiu os dois projetos de Patrick na "Operação Ultra-Velocidade", surgiu a 9 de abril, através de uma apresentação a partir do Zoom. E os planos não são pequenos: foi pedido o apoio do governo norte-americano no fabrico de mais de mil milhões de doses de vacina até ao final de 2021.

No mundo da ciência, Patrick Soon-Shiong é um visionário. Pelas boas e más razões. Ambiciona uma revolução no tratamento do cancro, com as suas empresas a terem dedicado os últimos anos à criação de uma vacina para curar tumores, mas muitas vezes os seus projetos geraram críticas por serem apenas uma mão cheia de promessas.

Os projetos para uma vacina que combata a Covid-19 são, no entanto, inovadores. As vacinas da NantKwest e ImmunityBio, tal como apenas três outras candidatas na lista da OMS, vão tentar usar um método nunca antes utilizado numa vacina licenciada.

Esta passa pelo uso de vetores, ou seja, é usada a vacina de um vírus enfraquecido em laboratório, de maneira a fazê-lo produzir proteínas do coronavírus no corpo. No caso das vacinas desenvolvidas por Patrick, esse vírus é o adenovírus - uma versão enfraquecida de um vírus comum da gripe - e terá como função infetar células com genes da proteína coroada do coronavírus, que o vírus utiliza para se ligar a recetores do corpo humano.

Quando as células produzirem a proteína em coroa do vírus da Covid-19, o sistema imunitário irá accionar a produção de anticorpos e a ativação das células T, que vão destruir as células infetadas.

Isto quer dizer que, quando o organismo voltar a encontrar o coronavírus, os anticorpos e células T já saberão o que é e serão imediatamente acionadas para lutar contra o vírus e conter a ameaça.

Esta é uma abordagem semelhante à aplicada pela Universidade de Oxford, uma das que está na linha da frente para a cura da Covid-19.

Estudos preliminares em laboratório e em ratos sugerem que a estratégia desenvolvida gera uma grande resposta imunitária, indica à Science, mas o vector utilizado, o Ad5, já deu problemas no passado, durante um estudo à vacina para o vírus da Sida, o HIV, em 2007

Imunologistas creem que o vector leve a um aumento de produção das células T, o alvo preferido do HIV, e qualquer vacina para a Covid-19 que utilize este método, pode, assim, aumentar a infeção por HIV. Soon-Shiong recusa esta ideia, apesar dos seus projetos não terem ainda publicado dados que indiquem o contrário.