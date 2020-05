O período de pandemia da Covid-19 tem sido fértil na divulgação de previsões. Uma em particular "agenda" um fim de novos casos do novo coronavírus em Portugal para o dia 18 de julho e antevê o "fim teórico" da Covid-19 em todo o mundo para 14 de dezembro. Mas o próprio estudo, realizado por uma universidade em Singapura, avisa que "previsões sobre o futuro são incertas por natureza" e que o modelo utilizado é "impreciso em realidades complexas e em evolução".

O modelo matemático desenvolvido pela Singapore University of Technology and Design, publicado na passada semana e citado pela comunicação internacional, prevê que 99% das infeções pelo novo coronavírus vão ser registados até ao dia 21 de junho, com a doença a desvanecer até ser completamente erradicada até 31 de dezembro deste ano. A sua primeira previsão dizia que seria a 27 de novembro, mas os dados da última semana fizeram atrasar os relógios, para meados de dezembro numa atualização prévia, e agora para o fim do ano de 2020.

O que diz a previsão sobre Portugal?

Na primeira versão do estudo feita pelo laboratório Data-Driven Innovation, são também apontadas datas para Portugal: a previsão com base apenas em dados diz-nos que 97% das infeções de Covid-19 acontecerão até este domingo, com 99% delas a registarem-se até ao dia 20 deste mês. A pesquisa aponta então o fim de infeções para o dia 17 de julho deste ano.

Mas será mesmo assim? Portugal tem neste momento mais de 26 mil casos. Se 97% dos casos acontecerão até este domingo, e atendendo que a média de novos casos por dia não aumentará drasticamente até ao final da semana, o mesmo quer dizer que, fazendo uma extrapolação, Portugal terá entre 27 mil a 27.500 casos por essa altura.

Se isso se verificar, o estudo aponta que Portugal terá apenas cerca de 800 novos casos até meados de julho, no total. Parece altamente improvável.

É difícil poder dizer que o "pico" da Covid-19 já foi ultrapassado ou que a pandemia vai acabar num dia exato. Existem medidas de restrição que fazem prolongar a pandemia, existem estirpes diferentes - mais fortes ou mais fracas - que podem retardar ou acelerar o combate à doença, existem levantamentos de restrições que podem levar a novas vagas.

Este estudo é atualizado diariamente com dados de todos os países, mas os dados do passado não permitem prever dados futuros. E os próprios autores da página avisam que os dados tornam-se "imprecisos" devido às "realidades complexas, mutáveis e heterogéneas dos diferentes países".

Trata-se de um modelo matemático aplicado à epidemiologia, chamado SIR - tem em conta casos suscetíveis de infeção, infetados e recuperados -, em que são estimadas curvas do ciclo epidemiológico e datas teóricas de término da pandemia.

Olhando para o cenário e os dados de Portugal - e atentando à média de infetados a cada sete dias de maneira a eliminar valores anormais de novos casos diários -, é possível observar que, para já, o "pico" da Covid-19 parece ter ficado entre os dias 2 e 4 de abril - precisamente o início do 2.º período de Estado de Emergência, com uma média semanal de mais de 780 casos confirmados por dia.

Atualmente, a média de novos casos por dia está abaixo dos 250, e é a segunda menor desde o último dia 22 de março, quando Portugal contava apenas 1.600 casos do novo coronavírus.

Mas isso não quer dizer que, com o levantamento de restrições ou o aparecimento de uma estirpe mais forte do vírus, não aconteça uma segunda vaga de casos e, com ela, um novo pico.

O que diz a previsão sobre outros países?

O mesmo estudo, que é atualizado diariamente, oferece ainda cenários para cada país: em Espanha, o segundo país com mais casos de Covid-19, a previsão diz que 97% do total de infetados iam ser detetados até esta quinta-feira, 7 de maio - mas só neste dia, morreram mais de 200 pessoas.

O "fim teórico" da pandemia está previsto pelos investigadores para o dia 9 de setembro, mas já foi mudado por duas vezes. Quando o estudo foi inicialmente publicado, a 28 de abril, o fim da pandemia em Espanha estava marcado para o dia 2 de agosto. Numa segunda atualização, o último dia de Covid-19 em território espanhol era a 14 de agosto, com uma margem de erro de quase 13 dias. Agora, de acordo com a agência EFE, a estimativa avançou um mês, para o início de setembro.

Ou seja, nos próximos quatro meses, Espanha só irá registar, segundo a previsão, mais 6.800 casos. Mas a realidade parece ser bem diferente: a média de novos casos por dia em Espanha na última semana foi superior a mil e, por isso, bastaria uma semana para deitar abaixo este modelo. Em território espanhol, a Covid-19 não terá guia de marcha assim tão cedo.

Nos EUA, a previsão matemática é ainda mais otimista: o país já ultrapassou o milhão de casos de Covid-19 e as 75 mil mortes causadas pela doença, mas investigadores de Singapura colocam um fim da pandemia a 18 de outubro. A primeira previsão, feita no fim de abril, apontava para o início de setembro e referia que 97% dos casos seriam detetados até ao final da próxima semana, a 15 de maio.

Mas a realidade é que os EUA não têm uma média semanal abaixo dos 25 mil novos casos por dia desde o fim de março e a última vez que o país esteve abaixo dos 20 mil novos infetados num dia foi em meados de abril.

Quanto a outros países da Europa, o modelo matemático desta universidade de Singapura aponta o fim da pandemia em Itália e no Reino Unido, outros dois países fortemente atingidos pelo novo coronavírus, para 26 de setembro e 22 de outubro, enquanto o "fim teórico" chegará um mês antes a Alemanha e França, a 19 e 22 de agosto, respetivamente.

As mesmas projeções estimaram ainda que o Brasil teria de aguardar até 21 de outubro para declarar um possível fim da crise da covid-19. Com a escalada de casos no país, a data passou para 29 de dezembro, enquanto o México poderá fazer isso antes, em meados de novembro.

A mesma previsão, referente à "tendência atual" de cada país, aponta também que pelo menos dois países já conheceram o fim da Covid-19, China e Coreia do Sul, que um país está perto de anunciar ofim de casos (Nova Zelândia) e que os últimos países a conhecer infetados pelo vírus serão Bahrain, Albânia, Guatemala e Colômbia.

O que diz a previsão sobre a própria previsão?

Antes de apresentar o estudo, a investigação de Singapura deixa uma isenção de responsabilidade: "O conteúdo deste site é estritamente apenas para fins educacionais e de pesquisa e pode conter erros. O modelo e os dados são imprecisos para as realidades complexas, em evolução e heterogêneas de diferentes países. As previsões são incertas por natureza."

O aviso, aconselhando leitores a terem "cautela", refere também que o "excesso de otimismo perante algumas datas de término previstas é perigoso", pois pode influenciar o trajeto do vírus e a leveza com que se olha para as restrições com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19.

Como as previsões são atualizadas de forma contínua com os dados mais recentes, a universidade admitiu ser "expectável" que estas mesmas previsões sejam modificadas como resultado das alterações nos cenários a longo prazo.

Ao mesmo tempo, deixou outro aviso no fim da sua página: "Devido a limitações de dados, nem todos os países estão incluídos na análise. Sugerimos que previsões antigas sejam esquecidas para países que já não estão incluídos dadas as rápidas mudanças de cenário no mundo. A lista de países também será atualizada diariamente dependendo da informação".

Qual é então o objetivo? Com a previsão de eventos futuros, a investigação da universidade de Singapura salienta que quer "ser capaz de reduzir a ansiedade provocada pela cegueira do futuro, calibrar o excesso de pessimismo ou otimismo, estimular ações preventivas ou pró-ativas e tornar o planeamento, as decisões, os comportamentos e a mentalidade no presente mais ‘informados sobre o futuro’".



Nota: Dados sobre países recolhidos até esta quinta-feira, dia 7 de maio de 2020