O coronavírus pode espalhar-se através da poluição do ar?

A Covid-19 já chegou a 185 países e regiões mas a questão permanece: o vírus sobrevive no ar? A Organização Mundial de Saúde já veio dizer que não mas um novo estudo detetou o novo coronavírus em partículas de poluição atmosférica, sugerindo um risco de infeção pela via aérea, ainda que mínimo.



O trabalho realizado por investigadores da Universidade de Bolonha na cidade italiana de Bérgamo, uma das mais afetadas pelo coronavírus, é ainda preliminar, não esclarecendo se, em quantidade suficiente, estas partículas podem causar uma infeção da Covid-19.



Publicado na medrixv, o estudo serve de primeira prova de que o material genético da Sars-CoV-2 pode ser transmitido no exterior, sendo agora necessários mais estudos para descobrir quanto tempo o coronavírus consegue permanecer vivo no ar, tal como para perceber se a sua virulência pode ter absorvida por partículas - deste caso, da poluição.

Na análise realizada por investigadores italianos foram encontrados altos níveis de poluição de partículas com tamanhos mínimos, que podem explicar as altas percentagens de infeção no Norte de Itália - uma das regiões mais poluídas da Europa.



E a pesquisa destes cientistas não é um fenómeno isolado. Pelo menos mais dois estudos concluem o mesmo.



Uma investigação publicada na revista científica The Journal of Infection sugere ligações entre poluição regional e a Covid-19, com associações entre situações de insuficiência respiratória severa aguda observadas em 10 a 20% da população infetada pela Covid-19 em Pequim - e a poluição atmosférica observada na capital chinesa.

O estudo, que estabelecia uma relação entre a situação da China e de Itália, indicava também que partículas com um diâmetro menor a 2,5 micrómetros e moléculas como o dióxido de enxofre (SO2), o dióxido de azoto (NO2), o monóxido de carbono (CO) e o ozono (O3) podiam, todas elas, elevar a suscetibilidade a infeções respiratórias virais.

Para termo de comparação, moléculas com diâmetro de 2,5 micrómetros correspondem a 0,03 vezes o tamanho do diâmetro de um cabelo humano. São tão pequenas que apenas conseguem ser detetadas através de um microscópio eletrónico.

Nenhum destes estudos foi ainda revisto, mas especialistas acreditam que a transmissão do vírus através de outras partículas é plausível. Estudos prévios mostraram a habilidade da poluição atmosférica em abrigar micro-organismos e que esta terá sido a responsável pela propagação de surtos como a gripe das aves ou o sarampo através de grandes distâncias.

Esta questão, a de quão longe podem estas partículas chegar e transmitir o vírus, traz outra à ribalta: a de como o coronavírus infeta e se transmite. Porque, se as grandes gotículas de vírus que saem do corpo através de tosse e espirros cai a cerca de um ou dois metros, gotículas muito mais pequenas podem permanecer minutos ou mesmo horas no ar - e, nesse tempo, viajar.

A Organização Mundial de Saúde já avisou que gotículas como as da Covid-19 são "demasiado pesadas para ficar suspensas no ar" e que "rapidamente caem no chão ou em superfícies".

Num alerta feito a 28 de março, a OMS indicou que apenas se poderia ser infetado ao: respirar o vírus a menos de um metro de uma pessoa infetada com o coronavírus; ou a tocar numa superfície contaminada e depois tocar nos olhos, nariz ou boca antes de lavar as mãos.

FACT: #COVID19 is NOT airborne.



The #coronavirus is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks.



To protect yourself:

-keep 1m distance from others

-disinfect surfaces frequently

-wash/rub your

-avoid touching your pic.twitter.com/fpkcpHAJx7 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 28, 2020

Mas especialistas não estão tão certos disso e pensa que estas mini-gotículas podem também causar a infeção da Covid-19, tal como se provou que o surto anterior da Sars, em 2003, podia espalhar-se pelo ar e permanecer vivo durante horas em pequenas dimensões.