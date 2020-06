Didier Pittet é provavelmente a pessoa mais importante na sua vida hoje em dia e não sabe. Não acredita? Cada vez que entra numa loja, que chega ao seu local de trabalho ou sai de casa tem o acessório mais indispensável do momento: o álcool-gel. Foi este suíço o responsável pela invenção, juntamente com a sua equipa do Hospital de Genebra, inventou a solução que todos usamos para prevenir o novo coronavírus.





Inventou o álcool-gel e dou a sua patente gratuitamente à OMS. Quando lhe dizem que hoje podia ser milionário, como reage?

Nunca foi uma opção para mim de pensar em fazer um negócio. A OMS pediu-me para fazer uma solução para ser adaptada ao mundo todo. Era óbvio que esta solução devia ser barata, e, em muitas situações, ser possível fazer um produto localmente. Por exemplo, estamos a liderar um projeto solidário para que se desenvolva álcool em fábricas de açúcar. Só estou a fazer o meu trabalho. De repente, o trabalho transforma-se numa missão e a seguir é mais que isso, é uma paixão.