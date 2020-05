Nos EUA há lojas que proíbem máscara e os clientes tossem nos funcionários

A misbegotten, warped freedom obsession is killing us. pic.twitter.com/KbYaTVtR0O — Anand Giridharadas (@AnandWrites) May 22, 2020





Nos Estados Unidos da América, há lojas que não deixam entrar clientes que usem máscara - uma das medidas colocadas em prática no país para impedir a propagação do novo coronavírus.Segundo o jornal The Guardian, existem casos em vários estados. As lojas proíbem o uso de máscaras através de cartazes à entrada.Numa loja de conveniência no estado do Kentucky, lê-se na porta de vidro: "Não são permitidas máscaras na loja. Baixe a sua máscara ou vá a outro sítio. Pare de ouvir Beshear [o governador do estado], ele é um otário."Na Califórnia, também se registou um caso semelhante numa loja de materiais de construção, com um cartaz que encoraja os abraços e os apertos de mão, e não as máscaras No estado do Illinois, uma funcionária que também colocou um cartaz semelhante na sua gasolineira defendeu-se, dizendo que com a máscara é difícil distinguir entre crianças e adultos quando se vende álcool e tabaco.Por outro lado, há funcionários que tentam convencer os clientes a usar máscara. Porém, estes últimos resistem, por vezes - e acabam mesmo por tossir em cima do staff das lojas ou recorrer à violência física. Um vídeo de um editor da revista TIME revela vários momentos, partilhados nas redes sociais.

Os Estados Unidos registaram 638 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 97.686 o número de óbitos desde o início da epidemia no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.

O número de casos confirmados no país é de 1.641.585 milhões, de acordo com os números contabilizados pela universidade, sediada em Baltimore (leste), até às 20:00 de domingo (01:00 de hoje em Lisboa).

Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.



Com Lusa