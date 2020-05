Missas com fiéis presentes retomadas a 30 de maio. Conheça as medidas definidas pela Igreja

Conferência Episcopal Portuguesa. A confirmação da retoma das cerimónias religiosas com fiéis presentes está dependente da confirmação do Governo. Relacionado Covid-19: Igreja prepara layoff para padres Coronavírus: Padre que celebrou missa em Castelo de Paiva notificado pela GNR agência Ecclesia.



A Conferência Episcopal Portuguesa anunciou também que brevemente serão dadas "indicações comuns sobre aspectos litúrgicos e medidas sanitárias a ter em conta nas celebrações e nos templos, as quais poderão ser utilizadas pelas Dioceses, em coordenação com as autoridades locais de saúde no que diz respeito aos procedimentos práticos". Ainda assim, a Igreja aconselha desde já que as celebrações dos sacramentos que implicam contacto físico devem ser adiadas para o próximo ano pastoral. Outros casos, como a unção dos doentes ou o baptismo, "podem ser realizadas com as devidas cautelas de saúde e normas de segurança".



Por outro lado, as exéquias devem ser celebradas na Igreja ou no cemitério "com a presença dos familiares", cumprindo igualmente as normas de segurança. A catequese vai manter-se "por meios telemáticos até ao final deste ano pastoral", que coincide com o ano lectivo praticamente.



O regresso das missas comunitárias está marcado para dia 30 de maio, segundo revelou, este sábado, a

"Procissões, festas, concentrações religiosas, acampamentos e outras atividades similares passíveis de forte propagação da epidemia" ficarão adiadas para o próximo ano pastoral, anunciou igualmente a CEP.

"Comungamos do sofrimento de tantos cristãos privados da participação efetiva na celebração sacramental da Eucaristia, cume e centro da vida cristã, na esperança de um mais rápido reinício das celebrações comunitárias da Eucaristia, fonte da nossa alegria pascal", escreveram os responsáveis pelo organismo episcopal, que deixaram uma mensagem para todos os que sofrem com a pandemia: "Rezamos pelas inúmeras vítimas desta epidemia e seus familiares, estamos solidários com os doentes infetados por este terrível vírus e agradecemos o precioso trabalho dos que estão na linha da frente como os profissionais de saúde, as forças de segurança e os que trabalham nos lares e outras instituições sociais."



Portugal regista, este sábado, 1.023 mortos associados à covid-19, mais 16 do que na sexta-feira, e 25.190 infetados (mais 203), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção Geral da Saúde.

Na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia da covid-19, a ministra da Saúde explicou que desde o dia 25 de abril foram detetados 422 casos duplicados, o que justifica que, este sábado, se registe um número de casos inferior ao que tinha sido anunciado na sexta-feira.