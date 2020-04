Ministério da Saúde esconde contratos milionários de aquisição de equipamentos de proteção

O Ministério da Saúde não revela os contratos milionários de aquisição, por ajuste direto, de máscaras, luvas, fatos de proteção e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI) contra o contágio do novo coronavírus.





O organismo tutelado por Marta Temido não divulgou no Portal dos Contratos Públicos, como determina a lei, nenhum documento contratual desses negócios: em causa estão 16 contratos celebrados com seis empresas, no valor total de mais de 76,2 milhões de euros.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã