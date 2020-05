peregrinos e celebrantes" tendo em conta a posssibilidade das cerimónias do 13 de maio, em Fátima , contarem com a presença de pessoas.

"Estamos disponíveis para ajudar a igreja católica na definição de regras específicas para essas celebrações", disse Marta Temido, reforçando, então: "há uma diferença entre peregrinos e celebrantes".



Portugal regista hoje 1.043 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no que sábado, e 25.282 infetados (mais 92), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

A ministra da Saúde, Marta Temido , alertou para a necessidade de se diferenciarem "As declarações foram feitas na habitual conferência de imprensa após a divulgação do boletim epidemiológico sobre a pandemia de covid-19 em Portugal da Direção Geral da Saúde e surgiram depois do próprio Santuário ter revelado estar "surpreendido" com a possibilidade das cerimónias poderem ser realizadas, visto que a própria Igreja Católica decidira cancelar as habituais cerimónias. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 243 mil mortos e infetou cerca de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.