Marcelo pressiona Governo a prolongar o lay-off

À entrada para um almoço no restaurante Valenciana, em Lisboa, o Chefe de Estado abordou o aumento do valor do desemprego, recordando que a situação era "espectável", mas que ao mesmo tempo o "valor ainda é inferior a 10%". Por isso, e tendo em conta que considera que o número "é muito contido por causa do lay-off", Marcelo disse achar importante que o regime seja prolongado e deixou esse "recado" ao Governo.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , instou, esta quarta-feira, o Governo a prolongar o lay-off caso existam condições financeiras para o fazer de maneira a proteger todos os trabalhadores colocados neste regime de uma possível situação de desemprego.

"Há que ponderar até que ponto é possível ou não, o Governo saberá, prolongar o lay off um pouco mais se houver disponibilidades financeiras, nomeadamente europeias, porque o lay off tem sido uma almofada amortecedora", reforçou o Presidente da República, recordando que existem "centenas de milhares de trabalhadores que não passaram ao desemprego e estão num compasso de espera a acompanhar a retoma da atividade económica".



A Segurança Social validou até agora 90 mil pedidos de empresas para adesão ao lay-off simplificado, abrangendo 735 mil trabalhadores, anunciou, antes das declarações de Marcelo, a ministra Ana Mendes Godinho. O valor total dos processos ascende a 284 milhões de euros e o tempo médio de resposta dos pedidos por parte da Segurança Social é de 16 dias.