O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira que as duas primeiras fases de desconfinamento não provocaram um "agravamento do surto epidémico" da Covid-19, havendo uma "estabilização de descida" lenta nas últimas semanas.

"É positiva a tendência de diminuição do número de internados em cuidados intensivos, de mortes, da quantidade de casos na larguíssima maioria das regiões", afirmou Marcelo à saída da oitava reunião no Infarmed, em Lisboa, sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

Marcelo referiu ainda que o R, fator que indica a que ritmo se transmite o vírus, "anda à volta de 1", como noutros países europeus – "à exceção da Suécia", frisou.

O chefe de Estado indicou ainda que a "primeira conclusão provisória" é a de que "não há sinais de que as duas primeiras fases de desconfinamento tenham provocado um agravamento do surto epidémico".

Marcelo referiu ainda que a descida estabilizada das últimas semanas tem sido "lenta", referindo que "aquilo que foi feito para achatar a curva, prolongava-a, fazendo-a descer".

Sobre a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem registado muitos casos nas últimas semanas, Marcelo revelou ter existido uma "análise profunda".

"Lisboa teve sempre uma tendência relativamente estável de casos. Nunca subiu muito, também não desceu de forma acentuada, como aconteceu nestas regiões", afirmou, indicando que uma hipótese possível é a existência de um "atraso no tempo relativamente às outras regiões".

"Há uma perceção por parte da opinião pública que é de um agravamento na região de Lisboa e vale do Tejo que é superior ao agravamento efetivo", referindo, acrescentando que "há até uma perceção injusta para outras regiões, porque quando temos a lista dos municípios com maior incidência de surto, nos primeiros 10 não está nenhum município de Lisboa e Vale do Tejo. Já esquecemos o que houve no norte e centro de forma muito acentuada em fases anteriores".

Marcelo afirmou ainda que a chave para a subida de casos nos últimos dias pode estar em dois setores particulares: o da construção civil e o trabalho temporário. "Vale a pena investigar", disse, defendendo que é necessário as empresas "testarem o maior número de trabalhadores" e que estes são setores que "nunca pararam, mesmo em período de confinamento".

O Presidente da República anunciou também que haverá nova reunião no Infarmed com especialistas, políticos e parceiros sociais a 24 de junho, para discutir a situação da Covid-19 em Portugal e a evolução em Lisboa e Vale do Tejo em particular.