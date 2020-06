Marcelo admite abraço a filho na Telescola e pede cuidado aos mais novos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje uma aula na Telescola, na RTP 1. Marcelo dedicou-se às "lições da pandemia", apresentando-se da seguinte forma: "Olá, chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa e sou professor. E hoje vou matar saudades de alunos mais velhos que vocês, dei milhares de aulas ao longo da minha vida, mas hoje venho matar saudades e homenagear e agradecer a esta equipa como professor e Presidente da República."





Marcelo revelou ter passeado "quilómetros no Palácio de Belém" e diz ter descoberto "o valor das pequeninas coisas". "Quando não podemos sair de casa, ir correr, praticar desporto, jogar à bola nas escolas, fazer visitas, pequenos gestos, encontro ou conversa com amigo ganha importância", considerou o Presidente.Durante a aula, Marcelo pediu aos mais novos que protejam os mais velhos como ele, que tem "71 anos e meio". Recordou os emigrantes que não se reuniram com a família e pediu colaboração durante as férias de verão.O Presidente disse ainda que durante a quarentena, ia nadar de manhã a "correr" e "voltava para ir trabalhar". Passeava à noite no paredão das praias da Linha de Cascais.Marcelo falou ainda das saudades que sente dos abraços. "Tenho fama de beijoqueiro", relata. Quebrou as regras com o filho, que veio do Brasil, onde habita, visitá-lo: "No momento de se despedir, o meu filho não resistiu e abraçou-me e beijou-me. Foi no meio da rua. Aconteceu"."Faz-me falta passar por um neto e não o abraçar ou beijar", diz Marcelo.

Contudo, deixou ainda ânimo a quem o via: "Não fiquem desanimados que não é o fim do mundo".