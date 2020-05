O secretário de Estado da Saúde defendeu esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que não existe necessidade de uma maior testagem nos bairros sociais. "Este vírus é um vírus democrático. Pode atingir qualquer um de nós, independentemente da condição social", afirmou António Lacerda Sales.





Lisboa e Vale do Tejo.



"Não me parece que haja razões para se fazerem testes em bairros sociais, a não ser no âmbito de um surto e de uma investigação epidemiológica", disse o secretário de Estado da Saúde. "Aí sim, haverá a necessidade de fazer testes, de acordo com o que é a estratificação do risco"."Não é por se tratar de um bairro social, que se confina ou não todo o bairro", ressalvou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. "A avaliação do risco é feita igualmente para qualquer tipo de população".Dos novos casos de Covid-19 registados em Portugal esta quarta-feira (285), 97% (277) ocorreram na região de

Sobre o Bairro da Jamaica, onde na terça-feira se verificavam 16 casos positivos do novo coronavírus, Graça Freitas revelou que quatro destes casos já foram dados como curados.