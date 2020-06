Lisboa e Vale do Tejo duplicou casos de Covid-19 em pouco mais de um mês

Desde o início de maio, já foram confirmados mais de seis mil (6.013) casos do novo coronavírus em Lisboa e arredores: uma subida de 103% desde 1 de maio. A região de Lisboa e Vale do Tejo tornou-se o epicentro da Covid-19 em Portugal e, em pouco mais de um mês, quase todos os grandes concelhos da área metropolitana mais do duplicaram o seu número de casos. Amadora, em particular, já triplicou (é uma subida de 211%) e tem agora quase mil infetados.

Dos 11.828 casos do novo coronavírus confirmados em Lisboa e Vale do Tejo, mais de metade foram registados desde 1 de maio. Nesta altura, Portugal contava com quase 25 mil casos de Covid-19, dos quais apenas cerca de seis mil se situavam na região da capital.

Em apenas 34 dias, os infetados mais do que duplicaram. E nem foi Lisboa, o concelho com mais habitantes da região, o que teve maior crescimento de casos neste período. Foi, aliás, o que teve menor subida de casos entre os municípios com mais casos na sua área metropolitana.

Entre os concelhos com mais casos em Lisboa e Vale do Tejo, os únicos que não duplicaram o número de casos de Covid-19 desde 1 de maio foram Lisboa, Almada e Cascais. E, mesmo assim, testemunharam subidas assombrosas no número de casos - crescimentos de 70%, 78% e 79%, respetivamente.

Onde cresceu mais a Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo então? Neste período, entre o início de maio e esta quarta-feira, os concelhos com maior subida de casos foram Amadora, que mais do que triplicou o número de casos, e Sintra (com uma subida de 139%), Loures (com crescimento de quase 189%), Odivelas (172%), Oeiras (112%), Seixal (146%) e Vila Franca de Xira (154%), que, todos eles, duplicaram o número de infetados em pouco mais de um mês.

Desde o início de maio e até esta quarta-feira, foram confirmados na capital mais 1.021 novos casos de Covid-19 na capital. Ao mesmo tempo, três concelhos da região - Sintra, Loures e Amadora - registaram mais de 600 novos infetados pelo vírus. Apenas um município - Almada - confirmou menos de 200 casos no último mês.

O crescimento de casos em Lisboa e arredores ocorreu, no entanto, ao mesmo tempo que Portugal demonstrou ter poucos novos casos de Covid-19.

Desde o início de maio, Portugal registou mais de 500 novos casos de coronavírus apenas por duas vezes – a 7 e 8 de maio. A mudança de paradigma chegaria a 10 de maio. A partir desta data, Lisboa e Vale do Tejo começou a confirmar sempre mais novos infetados que o resto do país em conjunto.

Durante os últimos sete dias, os concelhos de Lisboa e Vale do Tejo registaram 1.773 dos quase dois mil casos de todo o país – mais de 90% dos infetados divulgados pela DGS.

Ao mesmo tempo, no último mês e com a escalada de casos em Lisboa e Vale do Tejo, a região acumula agora mais de um terço de todos os casos do país. São já mais de 10 mil, cerca de 35,5% dos mais de 32 mil infetados em Portugal. A mesma percentagem, no início de maio, era de apenas 24% - nessa altura, Lisboa e Vale do Tejo tinha menos de seis mil casos em relação aos 25 mil em todo o país.



Se compararmos o crescimento de 103% de casos de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo com o resto do país, observamos que nenhuma outra região registou crescimentos acima dos 20%. Desde 1 de maio, e enquanto a região de Lisboa confirmou mais de seis mil casos, a região Norte, que é ainda a mais afetada pelo novo coronavírus, registou pouco mais de dois mil novos infetados e tem agora quase 17 mil casos.









A região que mais cresceu neste último mês, à parte de Lisboa e Vale do Tejo, foi o Alentejo, com 42 novos casos desde 1 de maio: trata-se de um crescimento de 19,3%, bem abaixo dos 103% registados na área da capital.



O Centro foi a terceira região do país com maior número de casos neste período (376), mas que representam uma subida de apenas 11% em relação aos números que já apresentava até abril.



O Algarve, com 45 novos casos, registou uma subida de 13,6%, enquanto Madeira e Açores tiveram crescimentos abaixo dos 10% - 4,7 e 8,7, com 4 e 11 novos casos, respetivamente.