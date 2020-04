Esta quinta-feira, arranca o ensaio clínico de uma vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Nesta primeira fase, vão participar 500 voluntários. Um deles chama-se John Jukes, e relatou ao jornal Daily Mail o que o levou a voluntariar-se para levar a vacina experimental."Eu não vejo o que estou a fazer como heróico, de todo. Estou numa posição de possivelmente poder ajudar muita gente - essa é uma oportunidade a agarrar. Ninguém vai escapar a este vírus e ao que fez à forma como vivemos. Se todos se escondessem de ajudar a encontrar uma vacina, então podíamos não encontrar uma", conta ao jornal.Os voluntários vão receber o ChAdOx1 nCoV-19, uma versão enfraquecida do vírus que causa constipações em chimpanzés mas não causa a doença em humanos. A ideia é que o contacto com o ChAdOx1 nCoV-19 encoraje as nossas células a produzir os "picos" que caracterizam o exterior dos coronavírus (e lhes dão o seu nome tornando-os semelhantes a coroas). Desta maneira, os sistemas imunitários dos voluntários conseguem reconhecer as proteínas e lutar contra o novo coronavírus, se forem infetados no futuro.Os voluntários não sabem se estão a receber o ChAdOx1 nCoV-19 ou uma imunização contra a meningite. Serão seguidos pelos médicos e podem sofrer efeitos secundários sem gravidade. Há o risco de choque anafilático, segundo o Daily Mail, mas a Sky News indica que a universidade elencou os seguintes: dor ligeira e hematoma por se retirar sangue para obter amostras para análise; vermelhidão e inchaço devido à vacina; potenciais sintomas semelhantes à gripe nas 24 horas seguintes à injeção, mas que devem desaparecer em 48 horas.Os dois grupos de voluntários - que receberam mesmo o ChAdOx1 nCoV-19 e os que não - serão comparados. Ao Daily Mail, John Jukes disse que vai regressar ao trabalho após receber a vacina. Ele foi um entre mais de 2 mil voluntários que surgiram em 24 horas, depois de o processo de recrutamento arrancar a 27 de março. Se este primeiro ensaio - que durará cerca de seis meses - tiver sucesso, arranca a segunda fase para testar a vacina em 5 mil pessoas. Os voluntários só recebem pela deslocação, entre 217 euros e 715 euros, dependendo do grupo em que estiverem.Em junho, o Imperial College de Londres também começará ensaios clínicos.John Jukes diz estar confiante. "As pessoas envolvidas neste ensaio são as melhores. É tão importante que pode ser a melhor oportunidade que temos de voltar a algum género de vida normal, por isso quero mesmo ajudar.""O ensaio não está livre de riscos, mas, de qualquer maneira, tudo o que valha a pena tem riscos", conclui.