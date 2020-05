Já há mais de 2 mil infetados com o novo coronavírus no concelho de Lisboa

O concelho de Lisboa superou esta terça-feira a marca dos 2 mil infetados com o novo coronavírus , segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde ( DGS ). No concelho lisboeta, registam-se 2.018 infetados.Segue-se Vila Nova de Gaia, com 1.510 infetados, e Porto, com 1.326.Recorde-se que a informação disponibilizada sobre os concelhos pela DGS "refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 90% dos casos confirmados".

Portugal regista hoje 1.247 mortes relacionadas com a covid-19, mais 16 do que na segunda-feira, e 29.432 infetados, mais 223, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (29.432), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 223 casos do que na segunda-feira (29.209), representando uma subida de 0,8%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (707), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (282), do Centro (227), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



