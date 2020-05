172 mil casos confirmados e 11.978 óbitos.

A rede social Instagram ocultou uma publicação divulgada no perfil de Jair Bolsonaro, o presidente brasileiro, com a indicação em como é falsa. Porém, os utilizadores podem vê-la se assim o quiserem. Bolsonaro partilhou informações prestadas por André Fernandes, deputado do Ceará, sobre as mortes por doenças respiratórias no estado.André Fernandes alegou que no Ceará tinha havido mais mortes por doenças respiratórias entre 16 de março e 10 de maio de 2019 (6.377) do que no mesmo período de 2020 (6.296). Por isso, desvalorizava a pandemia de Covid-19 Porém, a Agência Lupa (de fact-checking) frisou que os dados não estão corretos: verificaram-se sim 2.808 óbitos por doenças respiratórias no Ceará entre 16 de março e 10 de maio de 2019 e 3.217 no mesmo período deste ano.O que aconteceu é que a informação divulgada por André Fernandes incluía óbitos provocados por várias doenças, não só as respiratórias.O Ceará é o terceiro estado brasileiro com mais casos de infeção pelo novo coronavírus: 17.599. Registam-se até agora 1.114 mortes no estado. Em todo o Brasil, há