Hospitais da Nova Zelândia sem pacientes Covid-19

Pela primeira vez desde que teve início o surto do novo coronavírus os hospitais neozelandeses não têm nenhum paciente com Covid-19 internado."Atualmente, não há ninguém internado com Covid-19, após o último caso ter tido alta do Hospital de Middlemore", afirmou esta quarta-feira o diretor-geral da Saúde da Nova Zelândia, Ashley Bloomfield, em conferência de imprensa. "Sempre tivemos pessoas hospitalizadas — nunca foi um número muito grande, mas creio que esta é a primeira vez em dois meses que não temos ninguém internado. Eis outra meta boa de alcançar".

O país, com cerca de 4.800 milhões de habitantes, contabiliza a 27 de maio 21 casos ativos mas nenhum hospitalizado.



Pelo quinto dia consecutivo, a Nova Zelândia não regista nenhum novo caso de Covid-19. A doença infetou 1.504 pessoas e fez 21 vítimas mortais no país.