"Vamos ter de esperar por mais estudos sobre o vírus", disse Graça Freitas que voltou a abordar o tema do regresso dos jogos de futebol.

Sobre o regresso ao futebol, Graça Freitas fez um "apelo ao sentido cívico", lembrando que "foi uma dura conquista voltar a existir futebol no nosso país". A diretora-geral de Saúde pediu que as pessoas mantenham o distanciamento e que mesmo quando celebrarem vitórias ou golos o tentem fazer "com distância, sendo exuberante, mas longe dos outros".

Graça Freitas analisa que está a ser seguida a estratégia de monitorizar e limitar focos e cadeias de transmissão na zona da Grande Lisboa. A diretora-geral de Saúde espera "ter resultados dentro de dias". Freitas descreveu a estratégia que está a ser adotada para combater o surto atualmente é "uma estratégia muito agressiva". Graça Freitas explicou ainda



Lembrando que Lisboa não é a única região onde se têm detetados novos casos, Graça Freitas referiu que a região do Norte, apesar de ter uma pequena incidência de novos casos, ainda está em transmissão comunitária; Alentejo e Algarve têm pequenos focos de transmissão e Madeira e Açores estão, atualmente, numa fase de "transmissão esporádica".





A taxa de letalidade global por Covid-19 em Portugal é de 4,4%. Já acima dos 70 anos a taxa é de 17,3%, referiu o secretário de Estado da Saúde António Sales. O governante refere ainda que há em Portugal 293 lares com casos ativos de covid-19, menos quatro do que esta segunda-feira. 11,6% dos lares portugueses têm casos positivos desta doença.





A diretora-geral de Saúde não se compromete com a suposição de que o novo coronavírus esteja a perder a força.O presidente do Conselho Diretivo do INEM, Luís Meira, garante que o INEM está a "um esforço grande para garantir o maior número de testes possível" nas empresas da região de Lisboa e Vale do Tejo, a região que regista 81% dos novos casos, nomeadamente nas empresas de construção civil. O secretário de Estado da Saúde, António Sales, referiu que esta segunda-feira "foram colhidas 945 amostras em empresas", o que, acrescentando às recolhidas no fim-de-semana, representa duas mil amostragens recolhidas nas empresas. Luís Meira agradeceu às empresas que se mostraram disponíveis para colaborar com este processo e a todos os profissionais que têm garantido esta recolha de amostras.