"O vírus é democrático porque atinge toda a gente, mas atinge mais as franjas mais frágeis da sociedade", admitiu ainda o secretário de Estado da Saúde e garante que o Governo está a trabalhar nessas situações.

"Às vezes estas sequelas são tardias", informou, acrescentando que as sequelas possíveis ainda estão a ser estudadas e que todas as pessoas estão a receber um acompanhamento prévio.

mutações verificadas até agora em Portugal "são iguais à maioria na Europa".

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, informou que foi definido um plano para rastrear a região de Lisboa e Vale do Tejo, uma vez que é uma região que merece agora maior preocupação e que o resto do país está "mais estável", mas que não deixa de ser acompanhado e que, caso seja preciso, será aumentado o nível de rastreio. "Loures, Lisboa, Almada, Seixal, Vila Franca de Xira e Sintra. São as zonas com mais casos por 100 mil habitantes", referiu a diretora-geral, referindo-se ao período entre 1 de maio e 1 de junho e à região de Lisboa e Vale do Tejo.

O secretário de Estado da Saúde António Sales informou que "não está ainda definida" a reabertura da fronteira com Espanha. "Essa questão não está ainda definida. Sei que esse tipo de decisões depende de uma articulação com o ministro do Interior espanhol e não haverá nenhuma decisão sem o acordo das partes", disse Sales.A diretora-geral de Saúde Graça Freitas revelou esta quinta-feir a existência de sequelas nas pessoas que padeceram de uma forma mais grave da covid-19.O secretário de Estado António Sales confirmou que entre os casos ativos, "temos 96,2% a recuperar no domicílio, 3,8% dos casos ativos estão internados, sendo que 0,5% em UCI e 3,3% em enfermaria". Atualmente, a taxa de letalidade do vírus está nos 4,3%, aumentando para os 17,3% nas pessoas com mais de 70 anos."Temos hoje quase 493 mil utentes inseridos na plataforma Trace Covid, a ferramenta que permite a vigilância de casos confirmados ou suspeitos. Foram seguidos por mais de 73.500 profissionais de saúde. Estão em vigilância clínica cerca de 15.500 pessoas no nosso país. A reserva de equipamentos de proteção individual está estável. Temos mais de 30 milhões de máscaras cirúrgicas e mais de 6 milhões de máscaras FFP2", explicou."Continuamos a fazer a sequenciação do genoma do vírus", adiantou o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, e que a maioria das