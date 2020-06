O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que a ministra da Cultura pediu, esta quarta-feira, "informações" sobre o que está a passar-se na Casa da Música , no Porto, onde funcionários com vínculo precário foram dispensados.

A questão foi levantada pelo deputado do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) José Luís Ferreira no debate quinzenal, no parlamento, que perguntou a António Costa sobre o caso dos funcionários dispensados.

"Recentemente, trabalhadores com vínculo precário na Casa da Música protestaram com toda a legitimidade na defesa dos seus direitos, mas após o protesto foram dispensados", afirmou José Luís Ferreira, que depois perguntou se tinha conhecimento de alguma intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Na resposta, o chefe do executivo afirmou que a ministra da Cultura, Graça Fonseca, enviou hoje uma carta aos dois representantes do Estado no conselho de administração da Casa da Música "pedindo informações sobre essa realidade".

Ainda em matéria laboral, o PEV questionou ainda o chefe do executivo sobre os trabalhadores com vínculos precários na RTP que ainda não foram integrados, numa altura em que Governo e RTP fazem um "ping-pong" quanto às responsabilidades. "E enquanto andamos neste ping-pong os trabalhadores continuam com as suas vidas suspensas", afirmou José Luís Ferreira.

António Costa, mais uma vez, respondeu com números, dizendo que quanto aos trabalhadores em precariedade não resolvidos RTP-Porto "há 43 casos pendentes, dos quais 39 já têm a aprovação de todos os membros do governo" com necessidade de intervir, havendo ainda "quatro que aguardam avaliação final do Ministério das Finanças".