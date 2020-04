O novo coronavírus , que provoca a Covid-19, pode ser transmitido pelo contacto com pequenas partículas libertadas pelos infetados enquanto falam ou respiram. É o que assinalam os peritos da Academia Nacional de Ciência, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, numa carta enviada à Casa Branca.Outros peritos sustentam que o SARS-CoV-19, como se chama o novo coronavírus, só se transmite através de gotículas maiores libertadas quando espirramos ou tossimos - daí os apelos às boas práticas, tapando a boca com o cotovelo.Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS), "a COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados. Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo".

"As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos", lê-se no site da DGS.





