EUA dizem que novo coronavírus não gosta de calor e humidade. Mas é preciso cautela

O novo coronavírus parece ficar mais fraco quando exposto à luz solar direta, ao calor e humidade, disse um membro do governo dos EUA, num sinal de que a pandemia poderia enfraquecer no verão.





William Bryan, diretor do Gabinete de Ciência e Tecnologia do Departamento de Segurança Interna dos EUA, disse que os investigadores governamentais determinaram que o vírus sobrevive melhor no interior das salas e em condições secas, e perde potência quando as temperaturas e a humidade sobem, e especialmente quando é exposto à luz solar."O vírus morre mais rápido na presença de luz solar direta", afirmou Bryan durante uma conferência na Casa Branca. Estes indícios dão azo à esperança de que o comportamento do SARS-CoV-2 seja semelhante ao de outros vírus que provocam doenças respiratórias, e que se tornam menos contagiosos em meses mais quentes.No entanto, a propagação do novo coronavírus em certos países parece contrariar as alegações de Bryan. A Organização Mundial de Saúde (OMS) também indicou que o SARS-CoV-2 não desaparece no verão.

Em Singapura, um país com clima quente e húmido, o vírus já infetou mais de 12 mil pessoas e matou 12.

Em Singapura, um país com clima quente e húmido, o vírus já infetou mais de 12 mil pessoas e matou 12.

Bryan adiantou outras conclusões do estudo, como a de o vírus demorar 18 horas a "perder metade da sua força" num ambiente escuro e com pouca humidade.



Num local com muita humidade, o tempo diminuiu para seis horas, e quando o vírus foi exposto a luz solar e a alta humidade, em dois minutos perdeu a mesma força.

Suspenso no ar - ao simular a tosse ou espirros que levam à propagação da doença - num local escuro, o vírus manteve só metade da força numa hora. Quando exposto à luz solar, tal aconteceu em 90 segundos.