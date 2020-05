Ellen DeGeneres usa vídeo de professoras da telescola

Duas professoras de Inglês dos 3º e 4º anos criaram um rap para ensinar aos alunos os meses do ano, numa das aulas no âmbito do projeto de telescola - #Estudoemcasa - criado pelo Governo para substituir as aulas presenciais suspensas para combater a pandemia de covid-19. As imagens foram partilhadas nas redes sociais e tornaram-se virais.Esta sexta-feira, as duas professoras atingiram a fama mundial ao verem o seu rap partilhado pela conhecida apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres. O vídeo aparece em quarto lugar numa publicação que tem vários momentos que pretendem animar os seguidores de Ellen.Nos comentários, aparecem vários utilizadores a referir que as professoras são de Portugal e a explicar que a música foi cantada no âmbito de uma aula.