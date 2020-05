Vamos respeitar as regras para continuarmos a ter sucesso na contenção da pandemia. As nossas vaquinhas lembram-nos uma das regras!", escreveu Carlos César ao partilhar a publicação na sua página de Facebook.



Nos Açores,





Carlos César, presidente do PS, partilhou no seu Facebook uma campanha do PS Açores sobre as medidas de distanciamento social. E qual é uma boa maneira de calcular a distância que deve manter entre si e outra pessoa, para limitar a propagação do novo coronavírus? Dois metros: "equivalente ao espaço ocupado por uma vaca".foram detetados na região um total de 145 casos de infeção, verificando-se 95 recuperações. Registam-se 15 óbitos.