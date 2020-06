A Direção Geral de Saúde (DGS) emitiu na manhã desta quarta-feira uma recomendação às populações que celebram o São João sobre os comportamentos a ter na festa. Até aqui, tudo certo, mas a sugestão de distanciamento físico e de ausência do arraial tinha um problema: foi feita um dia depois da noite de São João que se celebra com particular entusiasmo no Porto, Gaia e Braga.As autarquias do Porto e de Gaia não tardaram a reagir ao conselho da DGS emitido fora de tempo. Num comunicado conjunto, os dois autarcas "informam a DGS que a noite de São João foi ontem [terça-feira]" e que decorreu "com um elevado nível de civismo e cumprimento rigoroso generalizado de todas as normas atendendo à situação que o país vive relativamente à pandemia".Embora as duas cidades cumpram no dia 24 feriados municipais, é na noite de 23 que se celebra a festa mais longa do ano que, desta vez, ficou marcada pelas ruas vazias.Tanto o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, como de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, sublinham o "extraordinário exemplo dado ao país" pela população das suas cidades que ficou em casa numa noite que desde sempre é marcada pelas multidões em festa durante toda a noite.