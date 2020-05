Desempregados e alunos lideram pedidos de apoio psicológico ao SNS

A Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS 24 atendeu 6761 chamadas no primeiro mês de funcionamento, sendo que os desempregados e os estudantes são quem mais procura apoio psicológico. Segundo os números revelados pelo Jornal de Notícias , a linha foi procurada também por 741 profissionais de saúde.Os dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde mostram, assim, uma média de 233 atendimentos diários. O dia com o valor mais alto foi a 13 de abril: 334 chamadas atentidas.