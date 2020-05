A droga, semelhante à cloroquina, é usada no tratamento de doenças como a malária, artrite reumatoide, o lúpus ou algumas doenças hepáticas. Porém, não tem eficácia comprovada contra a prevenção da infeção pelo coronavírus. Foi sim usada em pacientes infetados, e nos Estados Unidos o seu uso é permitido para tratar a Covid-19, em ambiente hospitalar e de investigação, em adultos e adolescentes que pesem mais de 50 quilos.



Contudo, tem uma longa lista de efeitos secundários e o seu uso em pacientes com outras patologias deve ser muito cuidadoso. Entre os piores efeitos secundários, encontram-se os danos que pode provocar na retina e no coração. Qualquer toma tem que ser prevista com acompanhamento médico. É de recordar que Trump tem 73 anos e, em fevereiro de 2019, ultrapassou a marca de índice de massa corporal que o torna obeso.





O presidente dos Estados Unidos revelou que está a tomar hidroxicloroquina como prevenção para não ser infetado pelo novo coronavírus . Quando recordado dos efeitos secundários que o fármaco pode causar, Donald Trump respondeu:Mas o que é a hidroxicloroquina?A hidroxicloroquina altera o ritmo cardíaco, o que pode causar insuficiência cardíaca e levar à morte em alguns casos. Na retina, foram detetados danos "permanentes e severos" relacionados com o fármaco.As pessoas com doença hepática também devem ser cuidadosas, visto que a hidroxicloroquina afeta o fígado. Também provoca irritação gástrica e pode reduzir o apetite. Quem toma hidroxicloroquina prescrita, deve fazê-lo durante as refeições ou com um copo de leite para diminuir a indigestão.Quem tem diabetes, pode sofrer hipoglicemia e ficar em perigo de vida.Outros efeitos secundários da hidroxicloroquina são nervosismo, irritabilidade, psicose, pesadelos e pensamentos suicidas. Já na pele, podem surgir irritações, erupções cutâneas e problemas de pigmentação. Também provoca a queda de cabelo.Por isso, a FDA, a autoridade que regula os medicamentos nos Estados Unidos, não permite a toma de hidroxicloroquina para prevenir a Covid-19. A mesma é desaconselhada pela Associação Médica Norte-Americana, pela Associação de Farmácias dos EUA, e pela Sociedade Norte-Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde. Veja a lista completa de efeitos secundários da hidroxicloroquina aqui.