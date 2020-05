Crianças têm menos 56% de probabilidade de serem infetadas pela Covid-19

Os jovens com menos de 20 anos estão muito menos expostos à ameaça do novo coronavírus que adultos. Esta é a conclusão de uma revisão de mais de seis mil estudos (6.327) sobre o tema por parte de investigadores da University College de Londres.

Entre estes mais de seis mil trabalhos, apenas 18 tinham dados concretos e suficientemente completos para serem alvo de escrutínio – destes, apenas sete tinham sido revistos por outros investigadores.

Mas todos tinham um denominador em comum: as crianças têm menos 56% probabilidade de serem infetadas que adultos quando em contacto com uma pessoa portadora do vírus da Covid-19.

A análise, citada pela revista científica Nature e divulgada na mediaRxiv – um portal para pré-publicações, refere também que as crianças representaram um papel muito pequeno na propagação da Covid-19 por todo o mundo, ao contrário dos adultos. O autor principal, Russell Viner, refere que as provas para esta última descoberta são ainda fracas, pois não existiu ainda pesquisa suficiente para determinar se crianças têm menos probabilidade de infetarem outros, comparadas a adultos.



Já foram realizados estudos completos sobre o tema em países como Islândia, Holanda, Espanha e Itália em que a prevalência do vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, foi muito baixa em crianças e jovens, enquanto estudos na Suécia, Inglaterra e municípios de Suíça e Alemanha não mostraram diferenças nas infeções de adultos e crianças.