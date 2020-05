"A viseira não é um método que dispense utilização de uma máscara. Protege muito bem os olhos e o nariz, mas já não protege muito bem, porque é aberta em baixo, de espirros", explicou ainda a diretora-geral da Saúde.

E quanto ao regresso às aulas para alguns alunos, a diretora-geral da Saúde refere que as regras "estão a ser trabalhadas" para assegurar distanciamento social, proteção individual e higienização". Graça Freitas recorda que, apesar de estarmos a entrar noutra fase, "não podemos esquecer que com máscara ou viseira ou sem máscara ou viseira, temos de continuar a ter distanciamento social e a higienização das mãos e superfícies". "Temos de continuar a manter a porta de transmissão do vírus completamente fechada", sublinhou esta segunda-feira António Sales, lembrando que mesmo com a abertura do confinamento é essencial continuar a manter a distância de segurança e a lavagem frequente das mãos.



O secretário de estado da Saúde confirmou os dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira, explicando que a taxa de letalidade global é de 4,2% e que sobe para 14,9% acima dos 70 anos.



António Sales diz que desde o dia 1 de março foram realizados 450 mil testes e que só a 30 de abril foram realizados 16.200 testes.



Dádivas de plasma e sangue



"Todos os doentes recuperados podem a partir de hoje disponibilizar-se para fazer a sua dádiva de plasma convalescente", explicou a presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), Maria Antónia Escoval, durante a conferência de imprensa. A colheita de plasma de doentes recuperados vai começar este mês, complementou Sales.

Maria Antónia Escoval apelou ainda a todos os que possam para fazer dádiva de sangue

Sobre as celebrações do 1º Maio levadas a cabo pela CGTP e o comentário do Presidente da República a dizer que tinha ideia de que seriam "mais restritivas" do que na verdade foram, Sales afirmou: "Às autoridades de saúde cabe a definição das regras sanitárias, tendo em conta a melhor evidência em cada momento", sendo que "a cada momento a realidade vai evoluindo".Sobre as irregularidades no boletim de domingo (que obrigou a uma correção), a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admite que "houve uma situação atípica no reporte, na notificação, e quando detetamos essas situações, nos dias subsequentes vamos afinando". "O boletim de hoje reflete não só melhor a realidade à data de hoje como alguma dificuldade que houve na coleta dos dados durante o fim de semana. Neste momento o boletim é o mais próximo da realidade que é possível", afirmou Graça Freitas.