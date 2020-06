Covid-19: Registados 3.681 profissionais de saúde infetados

O número de profissionais de saúde infetados com covid-19 ascende a 3.681, sendo que 3.053 já foram dados como curados, afirmou, esta sexta-feira, a ministra da Saúde.

Até ao dia de hoje, foram contabilizados 561 médicos e 1.180 enfermeiros infetados, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Registam-se ainda 1.082 assistentes operacionais, 166 assistentes técnicos, 113 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e cerca de 620 de grupos profissionais diversos infetados com a doença, revelou.

Até hoje, contabilizam-se 3.053 profissionais de saúde curados, acrescentou.

Questionada sobre a capacidade instalada na área de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) para dar resposta à pandemia, a ministra frisou que, apesar de haver hospitais próximos de ter "a capacidade completa, como é o caso do Hospital Fernando da Fonseca [na Amadora]", a capacidade instalada na região "está ainda com grande conforto para responder àquilo que é a procura".

Esse conforto regista-se não apenas nos hospitais que servem os concelhos mais afetados, como também nos hospitais com capacidade instalada de cuidados intensivos completamente disponível, nas zonas mais a norte e a sul do distrito de Lisboa, salientou Marta Temido.

Em Portugal, morreram 1.527 pessoas das 38.464 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da DGS.