Covid-19: PSD questiona Governo se agentes da PSP têm de pagar máscaras para usar em serviço

O PSD questionou, esta sexta-feira, o Governo se foram dadas "orientações superiores" para que os agentes da PSP tenham de pagar "do seu bolso" as máscaras de proteção individual que usam em serviço, citando uma denúncia de sindicatos.

Numa pergunta entregue hoje no parlamento e dirigida ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, os deputados do PSD referem que "de acordo com o que foi divulgado por sindicatos da PSP, os agentes desta força de segurança têm de pagar do seu bolso as máscaras de proteção individual que utilizam no cumprimento das suas missões".

"Cada agente terá recebido uma viseira tendo sido determinado superiormente que esta deve ser ?equipamento de uso obrigatório e constante pelos polícias'. No entanto, quanto às máscaras cirúrgicas, de acordo com o email da Direção Nacional da PSP, enviado aos agentes e divulgado publicamente, estas podem ser utilizadas, mas terão de ser adquiridas pelos próprios polícias", acrescenta o PSD.

Os deputados sociais-democratas pedem ao ministro da tutela que confirme se "foram dadas orientações superiores para os profissionais da PSP adquirirem a suas expensas as máscaras de proteção individual" contra a covid-19.

"Está, ou não, garantida a aquisição e distribuição em número suficiente de todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados, às forças de segurança e demais serviços de primeira linha, sob a sua tutela?", perguntam ainda.

O PSD defende que, estando os polícias mais expostos do que a população geral a contrair a doença, "não é compreensível que os equipamentos de proteção individual, designadamente as máscaras tenham de ser adquiridas pelos próprios profissionais e não sejam disponibilizadas pela instituição".

"Acresce que a situação epidemiológica na PSP atualmente já é grave, tendo sido divulgado que até ao dia 17 de abril, contabilizavam-se 136 profissionais que tiveram um resultado positivo no teste à covid-19", salientam.

