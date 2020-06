Covid-19: preocupações a ter quando usa uma casa de banho pública

Um estudo recente mostrou que ao puxar o autoclismo pode fazer com que gotículas de coronavírus subam até um metro no ar e podendo perdurar nas superfícies das casas de banho. Isto é particularmente preocupante na utilização de casas de banho públicas e não as de nossa casa.O estudo refere que as partículas libertadas através de uma descarga podem manter-se no ar durante até um minuto, ou seja, tempo suficiente para sair da casa-de-banho e outra pessoa entrar, arriscando-se a inspirar aquelas gotículas de SARS-CoV-2. E o problema é que as gotículas não voam apenas na primeira descarga. Cada vez que o autoclismo é puxado, pode estar a propagar as gotículas do coronavírus para o ar. É possível contrair covid-19 através dessas partículas que se mantêm no ar? Ainda não é certo, mas especialistas afirmam que pode ser uma hipótese.Alguns estudos mais recentes já levantaram dúvidas sobre a transmissão de coronavírus através do toque em superfícies, mas a verdade é que há vários estudos contraditórios atualmente sobre o tema, com alguns a afirmar que apesar de ser menos comum, é possível contrair o vírus a partir de uma superfície.Apesar de todas as incertezas que existem em torno do vírus, há sempre mecanismos de proteção que podem ser adaptados, inclusivamente em casas de banho públicas e que podem ajudar a prevenir a contração de vírus. Inclusive outros vírus que não a covid-19.Há as opções comuns neste tempo de pandemia: evitar ao máximo tocar em superfícies que não tenham sido desinfetadas, desinfetar as mãos, usar a máscara e manter o distanciamento físico - por exemplo, deixar um urinol de distância de outra pessoa, ou um lavatório.Outra técnica que pode ser utilizada é esperar cerca de 60 segundos antes de utilizar uma casa de banho que tenha sido utilizada por outra pessoa (principalmente no caso de ter apenas uma sanita e de o tampo estar levantado, o que pode significar mais partículas no ar).É ainda importante ter cuidado com as superfícies onde poderá haver maior concentração de partículas, como as tampas dos caixotes onde colocar os produtos sanitários femininos. Uma solução é abrir a tampa com uma "luva" feita de papel higiénico. Não se esqueça de desinfetar as mãos logo de seguida. O mesmo acontece para a tampa caso esteja baixa. Ao descarregar o autoclismo baixe a tampa de forma a conter a propagação de gotículas pelo ar.Já relativamente ao ato de limpeza, é ainda desconhecido se o vírus se transmite pelas fezes, mas é sempre importante - mesmo quando não estamos numa situação de pandemia - que se lave bem as mãos depois. Secar as mãos com um secador ou com papéis não será também um grande problema. Já usar aquelas toalhas reutilizáveis é menos aconselhável.