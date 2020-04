Covid-19: Português que se voluntariou para ser cobaia de vacina excluído do ensaio clínico por não ter carro

Valentim Roque, o português que se voluntariou para ser cobaia da vacina do coronavírus , foi excluído do ensaio clínico por não ter carro.

"É uma grande desilusão e frustação. Uma das condições é eu ter um carro que me possa levar ao hospital do estudo no caso de apanhar covid-19. Infelizmente não tenho nem ninguém no meu domicílio. São uns 15 minutos a pé mas não é opção", disse Valentim ao Correio da Manhã