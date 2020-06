Covid-19. Portugal com mais 3 mortos e 346 infetados em 24 horas

O número de vítimas mortais em Portugal devido à Covid-19 aumentou esta segunda-feira para 1.520, uma subida de 3 óbitos nas últimas 24 horas.Os casos de infeção chegaram aos 37.036, com 346 novos casos registados desde o dia anterior.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos de Covid-19, a pandemia atingiu os 15.128 casos confirmados, mais 300 do que registados no domingo.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há em Portugal 22.852 pessoas recuperadas (mais 183).Dos 431 internados no País - mais 12 que no dia anterior -, 73 encontram-se em unidade de cuidados intensivos. Este número não sofreu alterações.Aguardam resultados laboratoriais 1.241 pessoas.

A pandemia de Covid-19 já causou a morte a pelo menos 433.493 pessoas e infetou quase oito milhões em todo o mundo desde dezembro.

Pelo menos 3.574.300 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.