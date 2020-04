Covid-19: Pandemia já matou quase 15 mil pessoas no mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus causou pelo menos 114.539 mortes no mundo, desde que surgiu na China, em dezembro, segundo um balanço feito hoje ao final da manhã pela AFP, com base em fontes oficiais.

Mais de 1.853.300 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios, desde o início da epidemia.

Este número de casos dignosticados reflete apenas uma fração do número real de contaminações, com muitos países a testarem somente os casos que precisam de tratamento hospitalar.

Entre estes casos, pelo menos 395.000 são hoje considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte associada ao coronavírus em fevereiro, são o país mais afetado, tanto em número de mortes, como de casos, com 22.109 mortes, em 557.590 casos.

Pelo menos 41.831 pessoas foram declaradas curadas.

A seguir aos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 19.899 mortes, em 156.363 casos, Espanha, com 17.489 mortes (169.496 casos), França, com 14.393 mortes (132.591 casos) e Reino Unido, com 10.612 mortes (84.270 casos).

A China (sem os territórios de Hong kong e Macau), onde a epidemia teve início no fim de dezembro, contabilizou oficialmente 82.160 casos (108 novos entre domingo e hoje), incluindo 3.341 mortes (duas novas) e 77.663 curados.

A Europa totalizava hoje às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) 78.152 mortes, em 942.340 casos, os Estados Unidos e o Canadá 22.857 mortes (581.883 casos), a Ásia 4.989 mortes (140.154 casos), o Médio Oriente 4.901 mortes (101.742 casos), a América Latina e as Caraíbas 2.778 mortes (64.924 casos), África 791 mortes (14.440 casos)e a Oceania 71 mortes (7.825 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortes, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).

Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.