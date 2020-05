Covid-19: Oito dias consecutivos com menos de 100 mortes diárias nos hospitais em França

A França registou, esta quarta-feira, o oitavo dia consecutivo com menos de 100 mortes diárias devido à covid-19 nos hospitais, onde morreram 18.260 dos 28.596 infetados no país, indicaram as autoridades sanitárias francesas.

Segundo os dados oficiais divulgados pela Direção Geral da Saúde francesa, nas últimas 24 horas morreram 65 infetados nos hospitais.

Os números das mortes em lares de idosos e em centros de acolhimento para a terceira idade só serão atualizados na próxima sexta-feira.

Segundo a DGS francesa, 15.680 pessoas estão atualmente hospitalizadas devido ao novo coronavírus, 1.501 delas nos cuidados intensivos.

O saldo líquido entre entradas e altas continua negativo, com 54 pessoas a menos nas últimas 24 horas.

O Governo francês vai divulgar quinta-feira as grandes linhas da segunda fase de fim do confinamento, o que poderá acelerar o regresso à normalidade, com a reabertura prevista de bares, restaurantes e locais culturais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.