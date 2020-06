Covid-19: Milhares desrespeitaram medidas de contenção em duas festas no Reino Unido

Milhares de pessoas desrespeitaram as proibições de ajuntamento no Reino Unido, por causa da pandemia de covid-19, participando em duas grandes festas, disse a polícia de Manchester.

"Duas grandes ‘raves’ (festas de longa duração, com música eletrónica) ocorreram em Carrington e Doysleden (no norte de Inglaterra), no sábado. Essas ‘raves’ eram ilegais e são condenáveis. Foram claramente uma violação da lei e das diretrizes relacionadas com o novo coronavírus", disse hoje o vice-chefe da polícia de Manchester, Chris Sykes, num comunicado.

Sykes disse ainda que uma dessas festas, em Doysleden, em que participaram milhares de pessoas, teve "consequências fatais", referindo-se à morte de um jovem, de 20 anos, por suposta ‘overdose’ de drogas.





I’m at the field where the rave took place along with volunteers who have been here for hours. These are the scenes they were met with. @MENnewsdesk pic.twitter.com/Lbt4ZhA9VO