A pandemia de covid-19 já causou 998.463 mortes e mais de 32.915.550 casos de infeção a nível mundial, um aumento de cerca de 5.500 mortes e quase 300.000 diagnósticos positivos em relação a sábado, avança a AFP.

Os números são uma estimativa que não reflete "mais que uma fração do número real de contágios", esclarece a agência francesa, já que há vários países com pouca capacidade de testagem.

Ainda assim, apontando para mais 5.529 mortes e 299.285 diagnósticos positivos do que no sábado, esta agência noticiosa estima que já se atingiram, a nível mundial, pelo menos 998.463 mortes e 32.915.500 casos de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Segundo o balanço relativo às últimas 24 horas, os países com mais mortes são a Índia (1.124), os Estados Unidos (871) e o Brasil (869).

Os Estados Unidos são o país com mais mortes contabilizadas até agora com a covid-19, com 204.499 em 7.079.689 casos diagnosticados, num país que regista ainda 2.750.459 recuperações.

Depois dos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 141.406 mortes em 4.717.991 casos, a Índia, que regista 94.503 mortes e 5.992.532 diagnósticos, o México, onde morreram 76.243 pessoas e 726.431 ficaram infetadas, e o Reino Unido, que soma 41.971 mortes e 429.277 casos.

Comparando o número de mortes com a população total, o Peru é o país mais afetado, registando 97 mortes por cada 100.000 habitantes, seguindo-se a Bélgica, com 86 mortes por 100.000 habitantes, e a Bolívia, a Espanha e o Brasil, em que esse rácio é de 67/100.000.

Na China, excluindo os territórios de Macau e Hong Kong, há 14 novos casos e nenhuma morte a registar nas últimas 24 horas, somando, desde o início do surto, 85.351 e 4.634 mortes.

A América Latina e as Caraíbas totalizam hoje 340.421 mortes face a 9.163.938 casos, a Europa 229.771 mortes e 5.249.793 casos, os Estados Unidos e o Canadá contam 213.801 mortes e 7.231.278 casos, a Ásia 134.217 mortes e 7.863.208 casos, o Médio-Oriente 44.280 mortes e 1.921.513 casos, a África 35.022 mortes e 1.454.323 casos e a Oceânia 951 mortes 31.506 casos.

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde.

Devido a correções feitas pelas autoridades ou publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Em Portugal, morreram 1.944 pessoas dos 72.939 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.