Covid-19. Mais de 93% dos novos casos são em Lisboa e Vale do Tejo

Dos 331 novos casos de infeção por Covid-19 que se verificam esta quinta-feira em Portugal, 309 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (93,4%). Os restantes infetados dividem-se pelo Norte (15) e pelo Centro (5).



No Alentejo, Sul, Madeira e Açores não foram detetados novos casos de infeção nas últimas 24 horas.



O secretário de Estado da Saúde anunciou esta quinta-feira que metade dos testes à Covid-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão a ser feitos em Lisboa e Vale do Tejo. "No Norte foram feitos cerca de 28%, no Centro 14%, no Alentejo 4% e no Algarve 2%", assegurou António Lacerda Sales em conferência de imprensa, sublinhando que estes dados se referem a esta terça-feira.



Desde 1 de maio a 1 de junho, os concelho de Loures, Lisboa, Almada, Seixal, Barreiro, Vila Franca de Xira e Sintra "são neste momento dentro da região de Lisboa e Vale do Tejo as zonas com mais casos por 100 mil habitantes", revelou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



A região de Lisboa e Vale do Tejo regista, até à data, 12.137 casos de infeção.



A doença fez desde o dia anterior mais oito mortos no País, registando-se 5 no Norte e 3 em Lisboa e Vale do Tejo.