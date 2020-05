Que empresas recorreram ao lay-off? De acordo com o relatório acerca do terceiro estado de emergência em Portugal devido à pandemia de Covid-19 , a maioria tem até 25 trabalhadores. 21,3% das pessoas em lay-off "exercem as suas funções na indústria transformadora", indica o documento.Como concluído nos anteriores relatórios, "as atividades económicas com maior representação, entre os operadores económicos que se candidataram ao mecanismo referido, são as de comércio por grosso, a retalho, de reparação de veículos automóveis e motociclos, além do alojamento, restauração e similares (em conjunto, perto de 45,6%)"."Merecem, ainda, destaque as atividades administrativas e dos serviços de apoio, pelo número de trabalhadoresem lay-off, e as atividades de saúde humana e apoio social, pela quantidade de entidades abrangidas", indica o relatório. 9,6% das empresas que aderira pertence à indústria transformadora."Estima-se que, no dia 2 de maio, estivessem inscritas 102.184 entidades empregadoras, o que corresponde a 1.256.266 trabalhadores e a uma massa salarial na ordem dos 1.268.635.212€. Não obstante o facto de retratarem a redução ou a suspensão acentuadas das atividades económicas, estes valores demonstram que parte substancial das empresas localizadas em território nacional optaram por preservar os postos de trabalho existentes, acreditando numa futura retoma", lê-se no documento.