"Começa a falar-se no retomar das visitas aos lares, mas ainda de forma incipiente e sem haver um plano definido", afirma ao Correio da Manhã João Ferreira Almeida, presidente da ALI - Associação de Lares e Casas de Repouso de Idosos, que admite que a situação "está a ficar complicada, sobretudo por parte das famílias, que estão com saudades dos seus entes queridos".Os responsáveis das instituições recusam a abertura imediata a visitas, por falta de condições. Em Portugal, existem cerca de 92 mil idosos institucionalizados, divididos por perto de 2500 lares. Estima-se ainda que haja mais 30 mil pessoas em lares clandestinos. As visitas foram proibidas a 16 de março, dois dias antes da declaração do estado de emergência.