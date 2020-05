A ministra da Saúde assegurou hoje que existem hospitais prontos para ajudar o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que tem tido sofrido uma forte pressão devido aos focos de covid-19 registados na sua área de influência.

Marta Temido falava aos jornalistas na conferência diária de acompanhamento da pandemia de covid-19 em Portugal, com destaque para a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 85% dos novos casos registados no país.

Alguns destes casos foram detetados na área de influência do Hospital Beatriz Ângelo, que sexta-feira tinha ocupadas nove das 10 camas em Unidades de Cuidados Intensivos para a covid-19.

Esta unidade de saúde dispõe de 58 camas para tratamento de doentes infetados pelo novo coronavírus.

Segundo Marta Temido, na sexta-feira "a situação terá começado a registar alguma estabilização ou algum decréscimo".

A ministra da Saúde, que antes desta conferência de imprensa conversou com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) sobre o assunto, afirmou que outros hospitais da região de Lisboa "estão preparados" para ajudar o Beatriz Ângelo a responder à procura, "se necessário".

Portugal contabiliza pelo menos 1.396 mortos associados à covid-19 em 32.203 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Relativamente a sexta-feira, há mais 13 mortos (+0,9%) e mais 257 casos de infeção (+0,8%).

O número de pessoas hospitalizadas desceu de 529 para 514, das quais 63 se encontram em unidades de cuidados intensivos (mais uma).

O número de doentes recuperados é de 19.186.