Covid-19: Governo vai apoiar programas de alojamento de emergência

O Governo decidiu hoje apoiar programas de alojamento de emergência, como a conversão do alojamento local em arrendamento acessível de longa duração, já em curso em Lisboa e no Porto, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

António Costa, que anunciou as medidas no seguimento da reunião de hoje do Conselho de Ministros, que se reuniu em Lisboa, justificou a medida com a resposta "às necessidades de muitas famílias".

"Iremos apoiar os programas municipais em curso, designadamente nas cidades do Porto e de Lisboa, tendo em vista a reconversão de fogos de alojamento local para arrendamento acessível de longa duração", afirmou o primeiro-ministro.

António Costa anunciou também um programa de alojamento de emergência, em que o Governo "reforçará as verbas já constantes do Orçamento do Estado para o realojamento de sem-abrigo, na modalidade de ‘housing first’", e ainda outras modalidades de alojamento de emergência.

De acordo com o chefe do Governo, "esta crise tornou bem evidente ser essencial dispor de uma bolsa para eventualidades diversas" que possam atingir a comunidade ao nível da habitação.